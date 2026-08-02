Saobraćajna nesreća kod Banjaluke: Poginula dvojica mladića, treći povređen nakon sletanja automobila sa puta

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Saobraćajna nesreća kod Banjaluke: Poginula dvojica mladića, treći povređen nakon sletanja automobila sa puta

Dvojica mladića starosti 21 godinu poginula tokom jutra u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Banjaluka - Teslić, dok je treći mladić povređen, prenose Nezavisne.

Dvojica mladića S. B. (21) i M. A. (21) poginula su jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Banjaluka - Teslić, dok je treći mladić A. Č. povređen, prenosi portal Avaz. Prema do sada dostupnim informacijama, svi su se nalazili u istom automobilu kojim je upravljao A. Č. U nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a okolnosti pod kojima je došlo do sletanja automobila sa puta biće utvrđene policijskim uviđajem. Nesreća se dogodila oko pet
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Dva mladića poginula u stravičnoj nesreći! Užas kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš

Dva mladića poginula u stravičnoj nesreći! Užas kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš

Blic pre 28 minuta
Mladić (20) "audijem" sleteo sa puta, njegovi prijatelji stradali na licu mesta! Prve slike stravične nesreće kod pumpe: Sve…

Mladić (20) "audijem" sleteo sa puta, njegovi prijatelji stradali na licu mesta! Prve slike stravične nesreće kod pumpe: Sve vrvi od vatrogasaca i policije, oglasilo se tužilaštvo

Blic pre 18 minuta
Poginula dva mladića u stravičnoj nesreći! Horor prizor kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš!

Poginula dva mladića u stravičnoj nesreći! Horor prizor kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš!

Kurir pre 18 minuta
Dvojica mladića poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći: Užas u blizini Banjaluke

Dvojica mladića poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći: Užas u blizini Banjaluke

Mondo pre 18 minuta
Poznato ko su mladići poginuli kod Kotor Varoši: Detalji užasne nesreće, istraga u toku

Poznato ko su mladići poginuli kod Kotor Varoši: Detalji užasne nesreće, istraga u toku

Mondo pre 8 minuta
Otkriveno ko su mladići koji su poginuli kod pumpe! Sleteli sa puta na ulazu u Kotor Varoš, imali su samo 21 godinu!

Otkriveno ko su mladići koji su poginuli kod pumpe! Sleteli sa puta na ulazu u Kotor Varoš, imali su samo 21 godinu!

Kurir pre 3 minuta
Teška saobraćajna nesreća na auto-putu Beograd - Novi Sad: Stradao muškarac (45), sleteo s puta kod Banovaca

Teška saobraćajna nesreća na auto-putu Beograd - Novi Sad: Stradao muškarac (45), sleteo s puta kod Banovaca

Dnevnik pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Banjalukasaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

Još jedno hapšenje za navodni ratni zločin u Zubinom Potoku

Još jedno hapšenje za navodni ratni zločin u Zubinom Potoku

RTV pre 8 minuta
Dva mladića poginula u stravičnoj nesreći! Užas kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš

Dva mladića poginula u stravičnoj nesreći! Užas kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš

Blic pre 28 minuta
Još jedno hapšenje u Zubinom Potoku pod optužbom za ratni zločin

Još jedno hapšenje u Zubinom Potoku pod optužbom za ratni zločin

Sputnik pre 18 minuta
Mladić (20) "audijem" sleteo sa puta, njegovi prijatelji stradali na licu mesta! Prve slike stravične nesreće kod pumpe: Sve…

Mladić (20) "audijem" sleteo sa puta, njegovi prijatelji stradali na licu mesta! Prve slike stravične nesreće kod pumpe: Sve vrvi od vatrogasaca i policije, oglasilo se tužilaštvo

Blic pre 18 minuta
Poginula dva mladića u stravičnoj nesreći! Horor prizor kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš!

Poginula dva mladića u stravičnoj nesreći! Horor prizor kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš!

Kurir pre 18 minuta