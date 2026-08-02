Saobraćajna nesreća kod Banjaluke: Poginula dvojica mladića, treći povređen nakon sletanja automobila sa puta

Dvojica mladića starosti 21 godinu poginula tokom jutra u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Banjaluka - Teslić, dok je treći mladić povređen, prenose Nezavisne.

Dvojica mladića S. B. (21) i M. A. (21) poginula su jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Banjaluka - Teslić, dok je treći mladić A. Č. povređen, prenosi portal Avaz. Prema do sada dostupnim informacijama, svi su se nalazili u istom automobilu kojim je upravljao A. Č. U nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a okolnosti pod kojima je došlo do sletanja automobila sa puta biće utvrđene policijskim uviđajem. Nesreća se dogodila oko pet