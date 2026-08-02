Toplotni talas se nastavlja: RHMZ najavio temperaturu do 40 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura kretaće se od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 28 stepeni na jugu Banata, dok će najviša dnevna temperatura biti od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Prema prognozi meteorologa, duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak vetar, istočnih smerova. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u glavnom gradu sutra će iznositi od 18 do 24, a najviša oko 37 stepeni. I u narednih sedam dana biće pretežno sunčano i veoma toplo, dok se u petak i subotu, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi sa