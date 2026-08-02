Sobjanin: Eksplozija u restoranu u Moskvi bila teroristički napad

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je danas da je eksplozija u restoranu "Balci Rosi" u centru Moskve bila teroristički napad, dok je broj žrtava, prema medijskim navodima, porastao na najmanje pet.

Sobjanin je naveo da je u Moskvi juče izvršen "svirep teroristički akt" koji je odneo ljudske živote i dodao da se povređeni nalaze u gradskim bolnicama, gde im se pruža neophodna medicinska pomoć. Prema njegovim rečima, organi reda rade na utvrđivanju svih okolnosti eksplozije, prenosi portal Meduza. Telegram kanali Baza, Maš, 112 i REN TV, koji se smatraju bliskim bezbednosnim strukturama, preneli su da je broj poginulih porastao sa tri na pet, nakon što su dve