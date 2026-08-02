Šapić pretio Đilasu da će mu sve po spisku:"Naći ću te kad se najmanje budeš nadao!" Za tužiteljku to nije pretnja i odbacila je prijavu

Odlukom tužiteljke Marije Nikolić, odbačena je krivična prijava koju je Dragan Đilas podneo protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića zbog pretnji koje mu je Šapić uputio preko "whats app" aplikacije, saopštava Stranka slobode i pravde.

"U poruci u kojoj Šapić koristi najgore psovke i pokazuje nivo svog primitivizma, između ostalog je napisano: "Za ovo ću ti lično je*ati sve po spisku. Kunem ti se životom svojim da ću ti zbog ovoga kad iz svega izađem je*ati sve po spisku. Naći ću te ja lično kad se najmanje budeš nadao." Tužiteljka Nikolić je odlučila da u ovim rečima nema pretnje i da Đilas može Šapića da sudski goni za delo uvrede!!??", navodi se u saopštenju. SSP dalje pita tužiteljku Nikolić