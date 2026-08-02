Stanković analizirao Hapoel, pričao bivšem igraču Zvezde: "Ako želiš Ligu šampiona, moraš da prođeš takve rivale - ako patimo, to radimo zajedno"

Nova pre 1 sat
Stanković analizirao Hapoel, pričao bivšem igraču Zvezde: "Ako želiš Ligu šampiona, moraš da prođeš takve rivale - ako patimo…

Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, oglasio se pred meč sa Hapoelom iz Ber Ševe u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda će prema trenutnom planu 4. avgusta od 19.30 gostovati u Mađarskoj, gde je Hapoel privremeno domaćin, dok se ne reši situacija sa ratom u Izraelu. "Jedna zahtevna utakmica, protiv dobrog protivnika koji želi da se nadigrava. Treba nam fokus, koncentracija i vera da možemo da idemo dalje. To je ono što sam ja shvatio tokom ovih par dana analize Ber Ševe", rekao je Stanković. Kings Kangva je nedavno iz Hapoela prešao u Panatinaikos, tako da neće igrati protiv
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