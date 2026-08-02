Tek nam stiže najgori deo leta: Meteorolog Ristić daje tačne datume i savetuje da se ovaj period ne čeka u gradu

Nova pre 1 sat
Tek nam stiže najgori deo leta: Meteorolog Ristić daje tačne datume i savetuje da se ovaj period ne čeka u gradu

Meteorolog Ivan Ristić kaže da Srbiju od 5. do 8. avgusta očekuje najteži period, uz temperature do 42 stepena i tropske noći.

Od početka avgusta do 4. ili 5. u mesecu temperature u Srbiji kretaće se između 35 i 40 stepeni. Povremeno će duvati umeren jugoistočni vetar, koji će olakšavati isparavanje znoja i tako pomoći telu da se rashladi. Međutim, Ristić kaže za Mondo da pravi problemi počinju oko 5. avgusta, kada će vetar gotovo potpuno utihnuti ili postati promenljiv, dok će temperatura dodatno porasti. Očekuje se niz od tri do četiri dana sa temperaturama višim od 40 stepeni u većini
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