U Srbiji najtoplije danas na dve tačke u Vojvodini: U 17 časova izmereno 38 stepeni

Najtoplije danas u 17 časova u Srbiji bilo je na Paliću i u Kikindi gde je izmereno 38 stepeni, dok je u Sombor bilo 37, a u Novom Sadu, Beogradu i Zrenjaninu 36 stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Valjevu, Kraljevu, Negotinu i Leskovcu je izmereno 35 stepeni. Najniža temperatura od 22 stepena zabeležena je na Kopaoniku. Prema prognozi RHMZ, toplotni talas biće najizraženiji od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti, uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog