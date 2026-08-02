VIDEO Milorad Dodik hteo da se pohvali narodskim doručkom, a u stvari priznao da krši zakon

Bivši predsednik Republike Srpske i nekadašnji član Predsedništva BiH Milorad Dodik pohvalio se na društvenim mrežama narodskim doručkom u kolima, ali je tom prilikom otkrio i kako krši zakon.

Naime, Dodik je na društvenim mrežama objavio snimak kako doručukuje u kolima jer ne stiže od silnih obaveza. "Kada ne stigneš od obaveza da doručkuješ, mesni narezak u autu dobro dođe", objavio je Dodik uz snimak kako sedi na suvozačkom mestu i jede. Када не стигнеш од обавеза да доручкујеш, месни нарезак у ауту добро дође. pic.twitter.com/lXgEGdELsZ Međutim, na snimku se ne vidi da je vezao sigurnosni pojas u automobilu, što je u BiH, kao i u većini evropskih