FK Crvena zvezda: u toku je prodaja ulaznica za mečeve protiv Novog Pazara i Hapoel Ber Ševe

Svi zvezdaši mogu obezbediti ulaznice onlajn putem, dok će na blagajnama karte biti dostupne od 7. avgusta do 10. avgusta kao i na dan meča od 12 sati do početka utakmice

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je u toku onlajn prodaja ulaznica za mečeve protiv Novog Pazara i Hapoel Ber Ševe. „Izabranici Dejana Stankovića će utakmicu četvrtog kola Superlige Srbije odigrati protiv Novog Pazara 8. avgusta od 20 časova, a svi zainteresovani zvezdaši ulaznice za pomenuti duel mogu nabaviti onlajn putem. Prodaja karata na blagajnama će biti moguća u petak (7. avgust) od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati do početka