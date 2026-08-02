Priveden u centru Kragujevca, nosio pištolj, sekiru i nož

Pressek pre 1 sat  |  foto:mup
Priveden u centru Kragujevca, nosio pištolj, sekiru i nož

Policija u Kragujevcu odredila je zadržavanje do 24 časa V.

P. (2007) kod koga su juče u Kragujevcu, na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronašli sekiru, nož sa sečivom dužine 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj, kao i druge predmete. Policija je V. P. pregledala oko 17:20 u Kragujevcu, čije je ponašanje izazvalo sumnju, zbog čega su prema njemu, u skladu sa zakonom, primenili policijska ovlašćenja. Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog sumnje da je izvršio prekršaj iz Zakona o oružju i municiji, dok će
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