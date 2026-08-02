CRTA podsetila na svoju anketu: Koji je uzrok pada nadstrešnice - šta kažu glasači SNS, a šta Studentske liste

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) povodom 21 meseca od pada nadstrešnice u Novom Sadu podsetio je na nalaze svog istraživanja o stavu ljudi o uzroku tog pada. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

CRTA je navela da je na pitanje koji je uzrok tragedije na novosadskoj Železničkoj stanici 58 odsto građana odgovorilo da smatra da je uzrok tragedije nedostatak nadzora Vlade i korupcija, dok 26 procenata smatra da je u pitanju nesreća ili kvar. Prema Crtinom istraživanju, čak 78 odsto glasača SNS smatra da je u pitanju nesreća/tehnički kvar, a šest odsto smatra da je uzrok nedostatak nadzora vlade i korupcija. Kada je reč o glasačima Studentske liste, 96