Do sada iz Dunava kod Novog Sada "izronile" četiri eksplozivne naprave

Radio 021 pre 19 minuta  |  Danas (A. Latas)
Do sada iz Dunava kod Novog Sada "izronile" četiri eksplozivne naprave

Na obali Petrovaradina u blizini Tvrđave i Kameničkog parka do sada su pronađene i iz vode izvučene četiri eksplozivne naprave. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To piše Danas na osnovu svojih nezvaničnih saznanja iz policije. Policija je od 1. jula do sada pronašla dve ručne bombe, jednu minobačačku granatu i jednu avio-bombu. Građani su ova eksplozivna sredstva pronalazili u plićaku usled rekordno niskog vodostaja Dunava i alarmirali policiju. Avio-bomba je neutralisana i više nije opasna po ljude. Uskoro treba da bude transportovana na sigurno mesto gde će biti uništena. Policija je taj dan, u prošlu subotu, bezbedno
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