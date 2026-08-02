Odbojkaši Poljske odbranili titulu u Ligi nacija, Sloveniji bronza

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Odbojkaši Poljske odbranili titulu u Ligi nacija, Sloveniji bronza

Odbojkaši Poljske odbranili su titulu u Ligi nacija, pošto su danas u finalu u kineskom Ningbou pobedili Sjedinjene Američke Države sa 3:2, po setovima 25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Najefikasniji u selekciji Poljske, koju sa klupe vodi Nikola Grbić, bio je Kamil Semenijuk sa 17 poena, Tomaš Fornal je upisao 15 poena, a poen manje je zabeležio Vilfredo Leon. U selekciji SAD bolji od ostalih je bio Džejk Hejns sa 21 poenom, dok je Metju Anderson zabeležio 19 poena. Ranije danas u borbi za bronzanu medalju Slovenija je savladala Japan sa 3:1, po setovima 25:21, 26:28, 25:22, 25:22, čime je osvojila svoju prvu medalju u Ligi nacija nakon tri
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