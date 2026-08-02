Srpska policija uhapsila državljanina Severne Makedonije: Grčka ga tražila da bi robijao 16 godina
Radio 021 pre 43 minuta | 021.rs
Državljanin Severne Makedonije Z. V. (57), za kojim je raspisana međunarodna poternica po zahtevu Grčke, uhapšen je u Srbiji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u
Za njim je bila raspisana poternica radi izdržavanja kazne zatvora od 16 godina zbog osnivanja kriminalne organizacije radi kompjuterske prevare. Z. V. je uhapšen na graničnom prelazu Bogojevo, na ulazu u Srbiju. U toku je procedura u cilju njegove ekstradicije Grčkoj.