Srpska policija uhapsila državljanina Severne Makedonije: Grčka ga tražila da bi robijao 16 godina

Radio 021 pre 43 minuta  |  021.rs
Srpska policija uhapsila državljanina Severne Makedonije: Grčka ga tražila da bi robijao 16 godina

Državljanin Severne Makedonije Z. V. (57), za kojim je raspisana međunarodna poternica po zahtevu Grčke, uhapšen je u Srbiji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Za njim je bila raspisana poternica radi izdržavanja kazne zatvora od 16 godina zbog osnivanja kriminalne organizacije radi kompjuterske prevare. Z. V. je uhapšen na graničnom prelazu Bogojevo, na ulazu u Srbiju. U toku je procedura u cilju njegove ekstradicije Grčkoj.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Makedonac sa međunarodne poternice uhapšen na ulazu u Srbiju

Makedonac sa međunarodne poternice uhapšen na ulazu u Srbiju

IndeksOnline pre 27 minuta
Makedonac pao na granici! Srpska policija uhapsila muškarca (57) za kojim je Grčka raspisala poternicu: U toku proces…

Makedonac pao na granici! Srpska policija uhapsila muškarca (57) za kojim je Grčka raspisala poternicu: U toku proces ekstradicije

Blic pre 23 minuta
Uhapšen državljanin Severne Makedonije za kojim je bila raspisana međunarodna poternica

Uhapšen državljanin Severne Makedonije za kojim je bila raspisana međunarodna poternica

N1 Info pre 37 minuta
Srpska policija uhapsila Makedonca osuđenog na 16 godina: Pao na granici po poternici Interpola

Srpska policija uhapsila Makedonca osuđenog na 16 godina: Pao na granici po poternici Interpola

Mondo pre 47 minuta
Makedonac sa grčke poternice pao na srpskoj granici! Evo šta mu se stavlja na teret, čeka ga ekstradicija

Makedonac sa grčke poternice pao na srpskoj granici! Evo šta mu se stavlja na teret, čeka ga ekstradicija

Kurir pre 58 minuta
Pao po poternici Interpola! Akcija MUP-a na graničnom prelazu: begunac uhapšen na ulazu u Srbiju!

Pao po poternici Interpola! Akcija MUP-a na graničnom prelazu: begunac uhapšen na ulazu u Srbiju!

Telegraf pre 1 sat
Planirao dronom da unese pištolj u zatvor

Planirao dronom da unese pištolj u zatvor

Jugmedia pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglGrčkaMakedonijaSeverna Makedonija

Regioni, najnovije vesti »

Život u paru više nije romantika nego računica: Da li je u Kragujevcu postalo preskupo živeti sam?

Život u paru više nije romantika nego računica: Da li je u Kragujevcu postalo preskupo živeti sam?

InfoKG pre 32 minuta
Bor 1919 poražen u Subotici na otvaranju nove sezone

Bor 1919 poražen u Subotici na otvaranju nove sezone

Ist media pre 7 minuta
Makedonac sa međunarodne poternice uhapšen na ulazu u Srbiju

Makedonac sa međunarodne poternice uhapšen na ulazu u Srbiju

IndeksOnline pre 27 minuta
Policija dronovima nadzire put ka Crnoj Gori: Pojačane kontrole na deonici preko Zlatibora

Policija dronovima nadzire put ka Crnoj Gori: Pojačane kontrole na deonici preko Zlatibora

IndeksOnline pre 18 minuta
Ovo je najlepše ribarsko selo u Crnoj Gori, usred mora - srpska trobojka: Bigova je parče raja na zemlji, bude vas talasi i…

Ovo je najlepše ribarsko selo u Crnoj Gori, usred mora - srpska trobojka: Bigova je parče raja na zemlji, bude vas talasi i miris pržene ribe (FOTO)

RINA pre 22 minuta