Svi vozači u Srbiji smeju da koriste žutu rotaciju - postoje određeni uslovi

Radio 021 pre 20 minuta  |  Euronews Srbija (Ivana
Svi vozači u Srbiji smeju da koriste žutu rotaciju - postoje određeni uslovi

Brojni vozači u Srbiji ne znaju da imaju pravo da koriste žutu rotaciju koja im pod određenim uslovima omogućava prolazak i kroz crveno svetlo na semaforu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To je za Euronews Srbija rekao profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić. Profesor u penziji je objasnio da postoje tri vrste rotacija, odnosno svetla za rotaciju. "Postoji crvena, plava i žuta rotacija. Crvena i plava su službena svetla i njih smeju da koriste samo organi države, policija, vozila pod pratnjom, vatrogasna vozila, hitna pomoć i vojna policija", kazao je on. Žuta svetla su predviđena za vozila koja prevoze vangabaritne terete, traktore,
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