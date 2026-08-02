Vojvođanski ratari zabrinuti: Suša spaljuje kukuruz, od repe na nekim njivama ostale samo rupe

Radio 021 pre 20 minuta  |  Beta
Vojvođanski ratari zabrinuti: Suša spaljuje kukuruz, od repe na nekim njivama ostale samo rupe

Visoke temperature u Vojvodini spaljuju kukuruz i soju, a na pojedinim njivama repa je potpuno izgorela i ostale su samo rupe gde je bio koren, dok je suncokret još u dobrom stanju. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ratar Goran Filipović iz Kisača rekao je da je do ovog toplotnog talasa kukuruz obećavao izvanredan rod, dobro je oprašen, ali pre sedam-osam dana osušila su mu se dva donja lista, a za dva poslednja dana još dva. "Kukuruz je 80 odsto formirao klip do ovog toplotnog udara, ali ako ne bude kiše, stradaće, jer neće moći da nalije zrno. Na njivi sa zasejanom šećernom repom pojavili su se krugovi prečnika nekoliko metara gde je spaljen i list i koren i ostale su samo
Otvori na 021.rs

Pročitajte još

Svi vozači u Srbiji smeju da koriste žutu rotaciju - postoje određeni uslovi

Svi vozači u Srbiji smeju da koriste žutu rotaciju - postoje određeni uslovi

Radio 021 pre 20 minuta
Hrvatska porodicama sa četvoro i više dece daje do 15.000 evra za kupovinu automobila: Objavljeni detalji

Hrvatska porodicama sa četvoro i više dece daje do 15.000 evra za kupovinu automobila: Objavljeni detalji

Radio 021 pre 5 minuta
Do sada iz Dunava kod Novog Sada "izronile" četiri eksplozivne naprave

Do sada iz Dunava kod Novog Sada "izronile" četiri eksplozivne naprave

Radio 021 pre 20 minuta
CRTA podsetila na svoju anketu: Koji je uzrok pada nadstrešnice - šta kažu glasači SNS, a šta Studentske liste

CRTA podsetila na svoju anketu: Koji je uzrok pada nadstrešnice - šta kažu glasači SNS, a šta Studentske liste

Radio 021 pre 20 minuta
Ulaz na vidikovac na Kablaru besplatan do 7. avgusta

Ulaz na vidikovac na Kablaru besplatan do 7. avgusta

Radio 021 pre 20 minuta
Pomoćnik ministarke energetike: Nema razloga za strah od nuklearke u Srbiji, tehnologija je uznapredovala

Pomoćnik ministarke energetike: Nema razloga za strah od nuklearke u Srbiji, tehnologija je uznapredovala

Radio 021 pre 20 minuta
Umro glumac Vinsent Pastore, najpoznatiji po ulozi u Sopranosima

Umro glumac Vinsent Pastore, najpoznatiji po ulozi u Sopranosima

Radio 021 pre 20 minuta

Ključne reči

GoogleGuglVojvodina

Najnovije vesti »

Na današnji dan, 2. avgust: Hitler se proglasio firerom, umro Aleksandar Graham Bel...

Na današnji dan, 2. avgust: Hitler se proglasio firerom, umro Aleksandar Graham Bel...

N1 Info pre 24 minuta
Jug Srbije izgubio gotovo 9.000 radnih mesta, evo kakva je situacija u Beogradu

Jug Srbije izgubio gotovo 9.000 radnih mesta, evo kakva je situacija u Beogradu

Kamatica pre 4 minuta
Hrvatska porodicama sa četvoro i više dece daje do 15.000 evra za kupovinu automobila: Objavljeni detalji

Hrvatska porodicama sa četvoro i više dece daje do 15.000 evra za kupovinu automobila: Objavljeni detalji

Radio 021 pre 5 minuta
Svi vozači u Srbiji smeju da koriste žutu rotaciju - postoje određeni uslovi

Svi vozači u Srbiji smeju da koriste žutu rotaciju - postoje određeni uslovi

Radio 021 pre 20 minuta
Do sada iz Dunava kod Novog Sada "izronile" četiri eksplozivne naprave

Do sada iz Dunava kod Novog Sada "izronile" četiri eksplozivne naprave

Radio 021 pre 20 minuta