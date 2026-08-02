Vojvođanski ratari zabrinuti: Suša spaljuje kukuruz, od repe na nekim njivama ostale samo rupe

Visoke temperature u Vojvodini spaljuju kukuruz i soju, a na pojedinim njivama repa je potpuno izgorela i ostale su samo rupe gde je bio koren, dok je suncokret još u dobrom stanju. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ratar Goran Filipović iz Kisača rekao je da je do ovog toplotnog talasa kukuruz obećavao izvanredan rod, dobro je oprašen, ali pre sedam-osam dana osušila su mu se dva donja lista, a za dva poslednja dana još dva. "Kukuruz je 80 odsto formirao klip do ovog toplotnog udara, ali ako ne bude kiše, stradaće, jer neće moći da nalije zrno. Na njivi sa zasejanom šećernom repom pojavili su se krugovi prečnika nekoliko metara gde je spaljen i list i koren i ostale su samo