Vučić: Rafinerija Pančevo će možda morati da obustavi rad zbog niskog vodostaja Dunava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zemlja ima ogromne probleme u energetici, navodeći da će zbog niskog vodostaja Dunava Rafinerija Pančevo možda morati privremeno da prekine rad. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Četiri su tu procesa za koja su nam Dunav i voda potrebni. Mnogo, mnogo problema imamo. Radićemo sve što možemo i nadam se da nećemo morati da zaustavimo Rafineriju. Ako budemo morali da zaustavimo, za jedno dva-tri dana nećemo imati plovan Dunav", rekao je Vučič. On je rekao da je Dunav danas plovan, ali da je potrebno da se teret smanji na 50 odsto. Vučić je naveo i da je bezbroj problema sa kotacijama nafte na međunarodnom tržištu. "Istrpećemo bezbroj