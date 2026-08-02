Gradonačelnik Sobjanjin: Bombaški napad u Moskvi je brutalan teroristički čin

Sobjanjin je na društvenim mrežama objavio da je “juče u Moskvi izvršen brutalan teroristički napad u kojem je bilo ljudskih žrtava”. “Povređeni se trenutno nalaze u gradskim bolnicama, gde im se pruža sva neophodna nega”, naveo je on.

U eksploziji pored restorana-kafea sinoć je poginulo troje ljudi – radnik obezbeđenja, jedan gost i žena bombaš-samoubica, javili su lokalni mediji. Najmanje 21 osoba je ranjena kada je eksplozivna naprava aktivirana u restoranu na Kudrinskom trgu u centru Moskve, saopštio je Nacionalni antiteroristički komitet, prenosi agencija RIA novosti. Istraga o napadu je i dalje u toku, saopštio je noćas moskovski Istražni komitet, a do danas niko nije preuzeo odgovornost za