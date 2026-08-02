Vranjanac Jug Radivojević novi predsednik SDPS-a, nasledio Rasima Ljajića

Rešetka pre 5 sati
Vranjanac Jug Radivojević novi predsednik SDPS-a, nasledio Rasima Ljajića

Pozorišni reditelj iz Vranja Jug Radivojević izabran je za novog predsednika Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), nakon što je dugogodišnji lider stranke Rasim Ljajić podneo ostavku na tu funkciju, piše Nova.rs.

Radivojević je do sada obavljao funkciju potpredsednika SDPS-a, a javnosti je poznat kao višestruko nagrađivani pozorišni i filmski reditelj i direktor Beogradskog dramskog pozorišta (BDP). Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na odseku za pozorišnu i radio režiju, a sin je dugogodišnjeg upravnika Pozorišta „Bora Stanković“ u Vranju Radoslava Radivojevića. Pored angažmana u kulturi, Radivojević je aktivan i u sportu. Član je Upravnog odbora FK
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