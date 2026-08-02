Do podne leto, a od podne jesen: Etnološkinja otkriva narodna verovanja vezana za današnji praznik - Svetog Iliju anđeli povijali u plamen i hranili vatrom

RINA pre 8 sati
Do podne leto, a od podne jesen: Etnološkinja otkriva narodna verovanja vezana za današnji praznik - Svetog Iliju anđeli…

Čačak - Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Iliju, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik.

Sveti Ilija, veoma poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovednik etičkih vrednosti, prisutan je u Starom i u Novom zavetu kao prorok čije je osobine preuzelo hrišćanstvo dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vere i novim Hristovim dolaskom. Sveti Ilija je hrišćanski svetac koji je kod pravoslavnih Srba nasledio osobine predhrišćanskih božanstava, a najviše Peruna, boga gromovnika, koji upravlja olujom, gradom ali i sušom. - Veruje se da je, da kada
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