Arakči: Pregovori Irana i Omana o Ormuzu u završnoj fazi; OPEK+ povećava proizvodne kvote

Izraelski zvaničnici saznali da je Donald Tramp odlučio da odustane od velikog planiranog napada na Iran preko objave na njegovoj mreži Truth Social, preneo je izraelski Kanal 12. U izraelskim vazdušnim napadima na Pojas Gaze, koji su izvedeni drugi dan zaredom, ubijeno najmanje 13 Palestinaca. Organizacija OPEK+ dogovorila povećanje proizvodnih kvota za septembar za 188.000 barela nafte dnevno.

Bagei: Ormuski moreuz nikada se neće vratiti na stanje pre rata Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti na stanje pre rata. Bagei tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuskom moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta, prenela je iranska novinska agencija Fars. On je rekao da je zatvaranje Ormuskog moreuza bilo posledica, kako je naveo,