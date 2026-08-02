Devet Grbićevih turnira – devet medalja sa Poljskom

RTS pre 1 sat
Devet Grbićevih turnira – devet medalja sa Poljskom

Od selektora Srbije koji je prekinuo "prokletstvo" izgubljenih finala do trenera koji je sa Poljskom osvojio devet medalja na devet takmičenja. Nikola Grbić već godinama potvrđuje da ono što je imao kao igrač – osećaj za igru, autoritet i pobednički karakter – ume da prenese i na klupu.

Odbojkaši Poljske, predvođeni Nikolom Grbićem, treći put su osvojili Ligu nacija otkako je srpski stručnjak 2022. godine preuzeo reprezentaciju. Prethodno su bili najbolji 2023. i 2025. godine, a novi trofej doneo je Grbiću devetu medalju na isto toliko velikih takmičenja sa Poljskom. Ovaj neverovatan, stoprocentni učinak, ponovo je pokrenuo sportske debate i podsetio na dane kada je Grbić, sa istim pobedničkim mentalitetom, postavljao temelje modernih uspeha
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