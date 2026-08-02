Pezeškijan: Memorandum sa SAD podržavaju svi članovi saveta Šura; OPEK+ povećava proizvodne kvote

RTS pre 3 sata
Pezeškijan: Memorandum sa SAD podržavaju svi članovi saveta Šura; OPEK+ povećava proizvodne kvote

Izraelski zvaničnici saznali da je Donald Tramp odlučio da odustane od velikog planiranog napada na Iran preko objave na njegovoj mreži Truth Social, preneo je izraelski Kanal 12. U izraelskim vazdušnim napadima na Pojas Gaze, koji su izvedeni drugi dan zaredom, ubijeno najmanje 13 Palestinaca. Organizacija OPEK+ dogovorila povećanje proizvodnih kvota za septembar za 188.000 barela nafte dnevno.

Bagei: Britanija, Bugarska i Ukrajina saopštile da neće biti deo rata protiv Irana Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da su u poslednja 24 sata primljeni pozivi iz Velike Britanije, Bugarske i Ukrajine, u kojima su predstavnici tih zemalja saopštili da neće biti deo rata protiv Irana. Bagei je u intervjuu za iranski Si-En-En kazao da se tekući razgovori sa Omanom odnose na tranzitnu rutu kroz Ormuski moreuz koja "nije ni
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