Španske vlasti postavljaju barijeru na moru kod Seute, situacija u enklavi se poboljšava

Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize, u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60 hiljada Marokanca. Broj poginulih porastao je na 72.

Seuta pokušava da se vrati normalnom životu. Policija i vojska su pojačale kontrolu kako bi osigurali da svi koji su nezakonito prešli granicu napuste grad. Malu grupu iscrpljenih migranata, koji su doplivali do gradske plaže dočekali su vojnici i sproveli ih nazad preko granice. Tako će ostati koliko god bude potrebno. "Svi smo ljuti zbog onoga što se desilo. Da budem iskren osećam se iznevereno", rekao je jedan stanovnik Seute. "Nije ovo nedelja kao što su bile