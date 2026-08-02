AMSS: Velike gužve na svim graničnim prelazima u piku letnje sezone

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
AMSS: Velike gužve na svim graničnim prelazima u piku letnje sezone

NOVI SAD - Pik letnje sezone i veliki tranzitni talas maksimalno su opteretili koridor 10 u oba smera, navodi se u poslednjem izveštaju AMSS i dodaje da su velike gužve na gotovo svim graničnim prelazima koji vode ka istoku ali i zapadu evropskog kontinenta.

"Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokoj temperaturi. Svakih dva sata zaustavite vozilo po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje", savet je vozačima AMSS. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, putnička vozila na granici se zadržavaju do pet
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