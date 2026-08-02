Dan na izmaku, a temperatura ne pada - u Kikindi i na Paliću u 18 sati i dalje 38 stepeni

NOVI SAD - Najtoplija mesta u Srbiji prema merenjima u 17 časova su Kikinda i Palić gde je izmereno 38 stepeni. Prema poslednjim podacima koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod, 37 stepeni je u Ćupriji, Loznici, Zrenjaninu, Somoboru, a stepen niže je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu...

Najsvežije je u Sjenici, 17 stepeni, na Kopaoniku 22 i na Crnom vrhu i Zlatiboru 26. Na teritoriji cele Srbije vreme je vedro i veoma toplo, a prema upozorenju RHMZ, dugotrajni toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći, kada temperatura ni u najhladnijem delu dana neće pasti ispod 20 stepeni. U urbanim sredinama