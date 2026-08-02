Macut: Sutra sednica Štaba za vanredne situacije o vodostaju i visokim temperaturama; Građani da racionalno koriste struju

BEOGRAD - Premijer prof. dr Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana vanredna sednica Štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji i uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana.

"Tema jeste vodostaj, odnosno visoke temperature. Usled toga je i vodostaj nizak, ali pored toga su ugrožena, zapravo, i proizvodnja električne energije. Ona je stabilna za sada, ali je na niskom nivou, i mi imamo potrebu da apelujemo na naše sugrađane da smanje upotrebu velikih potrošača električne energije, klima uređaja, individualno u svojim domovima", rekao je Macut novinarima nakon otvaranja kampa "Srbija te zove". Prema njegovim rečima, smanjenjem upotrebe