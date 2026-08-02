MUP: Na Horgošu uhapšen M.M. zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji 1999.

RTV pre 5 sati  |  RTV
MUP: Na Horgošu uhapšen M.M. zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji 1999.

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa policijskim službenicima Službe za borbu protiv terorizma i Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš uhapsili su M. M. (1981) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Sumnja se da je on izvršio ovo krivično delo na štetu T. S. i S. S., 26. jula 1999. godine, u mestu Klobukar, na AP KiM, saopštio je danas MUP Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.
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