UKRAJINSKA KRIZA Ruske snage napale ukrajinske brodove i lučku infrastrukturu u Crnom moru

MOSKVA, KIJEV - Ruske oružane snage su tokom noći napale dva plovila i rezervoar za gorivo koje koriste ukrajinske oružane snage u ukrajinskim lukama i Crnom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako je navedeno, oštećeni su rezervoari za gorivo u luci Odesa. "Ruske oružane snage nastavile su da napadaju ukrajinske luke i mornaričke brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Visokoprecizno oružje iz vazduha i dronovi za napad pogodili su rezervoare za gorivo namenjene ukrajinskim oružanim snagama u luci Odesa, i morski tegljač preuređen za upotrebu bespilotnih čamaca u luci Nikolajev", ističe se u saopštenju. Pored toga, kako se dodaje,