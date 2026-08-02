UKRAJINSKA KRIZA Ruske snage napale ukrajinske brodove i lučku infrastrukturu u Crnom moru

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Ruske snage napale ukrajinske brodove i lučku infrastrukturu u Crnom moru

MOSKVA, KIJEV - Ruske oružane snage su tokom noći napale dva plovila i rezervoar za gorivo koje koriste ukrajinske oružane snage u ukrajinskim lukama i Crnom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako je navedeno, oštećeni su rezervoari za gorivo u luci Odesa. "Ruske oružane snage nastavile su da napadaju ukrajinske luke i mornaričke brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Visokoprecizno oružje iz vazduha i dronovi za napad pogodili su rezervoare za gorivo namenjene ukrajinskim oružanim snagama u luci Odesa, i morski tegljač preuređen za upotrebu bespilotnih čamaca u luci Nikolajev", ističe se u saopštenju. Pored toga, kako se dodaje,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Napadi na ukrajinske brodove i lučku infrastrukturu u Crnom moru; Rubio: Promene u dinamici rata

Napadi na ukrajinske brodove i lučku infrastrukturu u Crnom moru; Rubio: Promene u dinamici rata

RTS pre 22 minuta
Rusi tokom noći napali ukrajinske luke: Na meti Odesa, Nikolajev - pogođen i brod u Crnom moru

Rusi tokom noći napali ukrajinske luke: Na meti Odesa, Nikolajev - pogođen i brod u Crnom moru

Večernje novosti pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Ruske snage napale ukrajinske brodove i lučku infrastrukturu u Crnom moru

UKRAJINSKA KRIZA Ruske snage napale ukrajinske brodove i lučku infrastrukturu u Crnom moru

RTV pre 32 minuta
Profesori prava analiziraju za Gardijan: Šta bi trebalo da zameni svetski poredak predvođen Amerikom?

Profesori prava analiziraju za Gardijan: Šta bi trebalo da zameni svetski poredak predvođen Amerikom?

Danas pre 47 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor; Arakči: Zemlje u regionu da budu…

BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor; Arakči: Zemlje u regionu da budu oprezne kada staju na stranu SAD

RTV pre 12 minuta
(Video) Meta bio Putinov general koji je slavio rođendan?! Žena aktivirala bombu u elitnom restoranu u Moskvi, na proslavi…

(Video) Meta bio Putinov general koji je slavio rođendan?! Žena aktivirala bombu u elitnom restoranu u Moskvi, na proslavi bili visoki državni i vojni zvaničnici: Ima mrtvih

Blic pre 6 minuta
Iranski centri moći kompliciraju završetak rata

Iranski centri moći kompliciraju završetak rata

SEEbiz pre 46 minuta