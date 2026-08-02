Vučić: Zločin na Petrovačkoj cesti ne smemo zaboraviti; Za pomoć Srbima u RS i BiH do sada uloženo 142 miliona evra, nastavićemo da pomažemo

BIHAĆ, DRVAR, BOSANSKI PETROVAC - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ukoliko stopa rasta Srbije ove godine bude viša od 4,2 ili 4,3 odsto onda Srbi u BiH i Republici Srpskoj mogu da računaju na ozbiljniju pomoć države Srbije. Vučić je to rekao tokom posete manastiru Rmanj i dodao da je Srbija zajedno sa predsednikom SNSD Miloradom Dodikom sprovodila projekte namenjene Srbima u BiH u visini 142 miliona evra. Vučić je sa sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom odao poštu srpskim civilima koji

"Ako nama Mile, ako nama vladiko stopa rasta bude ove godine kao što je sad krenula, kad bi mogla jedna kiša da padne zbog kukuruza, spasila bi mi i živce i glavu. Ali svejedno, i bez obzira na to, biće dobra stopa rasta. Ako nam sledeće godine bude stopa rasta preko 4,2, 4,3 onda računajte na značajno ozbiljniju pomoć Srbije", rekao je Vučič. Istakao je da će u slučaju visoke stope rasta u Srbiji biti mnogo finansijskog i fiskalnog prostora i dodao da veruje da