Tri osobe poginule, 21 ranjena u eksploziji u restoranu u Moskvi

Tri osobe su poginule, a 21 je povrijeđena kada je improvizovana eksplozivna naprava aktivirana u restoranu u centru Moskve, saopštile su ruske vlasti 2. avgusta.

Istražitelji pokušavaju utvrditi ko stoji iza bombaškog napada. Nacionalni antiteroristički komitet saopštio je da je naprava eksplodirala u restoranu na Kudrinskom trgu, u blizini centra ruske prijestonice, oko 20 sati po lokalnom vremenu 1. augusta. Navodi se da su poginuli žena za koju se sumnja da je donijela eksplozivnu napravu u restoran, zaštitar koji ju je zaustavio pri pokušaju ulaska te jedan od gostiju restorana. "Improvizovana eksplozivna naprava