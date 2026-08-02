Hapoel – Zvezda: Nove informacije o terminu utakmice

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Stamenić
Hapoel – Zvezda: Nove informacije o terminu utakmice

Jeste vanredna situacija u Mađarskoj, ali oko utakmice Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda sve je redovno i sigurno će se igrati u utorak 4. avgusta.

Nema, za sada, ni promeranja sa 19.30 na 17.30, jer se mere štednje električne energije i izbegavanje noćnih termina zbog istorijski niskog vodostaja Dunava odnose na utakmice u okviru domaćih takmičenja u Mađarskoj. Eventualni raniji start u Sombathelju ne bi trebalo u potpunosti odbaciti kao opciju, ali daleko su veće šanse da se igra od 19.30. Ferencvaroš će dan kasnije od 20.15 dočekati poljski Gornjik u kvalifikacijama za Ligu Evrope, nema ni tu informacije o
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