Ilić: Težak poraz, naivno dobijen crveni karton

Trener Partizana Saša Ilić posle poraza od IMT nije igračima zamerio na zalaganju, ali jeste na nekim naivnim reakcijama koje su skupo koštale tim.

Trener crno-belih apostrofira crveni karton Alekse Zekovića u 14. minutu. – Generalno naivno dobijen crveni karton. Sigurno da je uticalo, igrač manje. Solidno smo otvorili utakmicu, ali onda je došao crveni karton – a na pitanje da li je bio Ilić nije imao dilemu – Da, da, bio je. Težak poraz bez svake sumnje. – Velika energija igrača, sa te strane ne mogu da im zamerim. Dali su sve od sebe, izjednačili smo. Ali na kraju naivno smo primili gol. Ni iz čega primamo