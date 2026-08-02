Poznato ko menja Kangvu u 11 protiv Zvezde

Hapoel Ber Ševa je tražio način da i pored dogovora sa Panatinaikosom ima u timu Kingsa Kangvu za mečeve sa Crvenom zvezdom, ali Grci nisu hteli da čekaju.

Kako transfer od 4.000.000 evra ne bi propao, došlo je do definitivnog dogovora da Kangvi oproštajni duel bude protiv Vikingura u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Poznato je i ko će Kangvu, ubedljivo najboljeg igrača Hapoel Ber Ševe u prošloj i na početku ove sezone, manjati u 11 protiv Crvene zvezde. To je Eliel Perec, strelac šest golova i kreator pet asistencija u prošlom šampionatu Izraela. Kangva se nije dobro pokazao u Crvenoj zvezdi, ali je