U Beogradu su srušena dva rekorda u istoriji UFC

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Filip Mijailović
U Beogradu su srušena dva rekorda u istoriji UFC

Pobedom Uroša Medića za 30 sekundi u glavnoj borbi pala je zavesa na prvi događaj UFC u Srbiji.

Tehnički nokaut 33-godišnjaka rodom iz Budisave bio je 12. prekid na reviji u Beogradskoj areni, a 10. koji se dogodio u prvoj rundi. „UFC Beograd okončan je sa 12 završnica ukupno, što je rekord u istoriji UFC. Sa 10 prekida u prvoj rundi, što je još jedan UFC rekord u modernoj istoriji“, zvanična je objava UFC. Medić (14-3) je upisao četvrti uzastopni trijumf pobedom protiv Amerikanca Danijela Rodrigeza, a odnosno četvrtu nokautom, a Srbin je svaki put u karijeri
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