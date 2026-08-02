Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - IMT u trećem kolu Superlige Srbije

Fudbalski klub Partizan je uspeo da se plasira u treće kolo Ligu konferencija, dok sada imaju i utakmicu trećeg kola Superlige Srbije u kojoj će ugostiti IMT sa Novog Beograda.

Crno-beli su ogroman favorit u ovom meču. Partizan je uspeo da prođe Unu Štrasen iz Luksemburga bez muke, slavili su u Beogradu sa 4:0, potom su dobili i u Luksemburgu sa 1:0. Sada ih očekuje duel sa Tobolom iz Kazakhstana, a zbog toga su crno-beli odložili utakmicu trećeg kola. Ovaj meč ostaje na snazi, igraće Partizan protiv IMT-a, a duel je zakazan za 20 časova. Direktan prenos ovog meča možete pratiti putem Arena sport 1 Premium kanala. Takođe, ovaj meč možete