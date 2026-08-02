Mašina došla po njega skroz do bine! Pogledajte kako Merlin napušta Koševo posle koncerta, odmah "utekao"

Nakon burnih reakcija koje su pratile prvi koncert, Dino Merlin večeras je održao drugi od tri uzastopna koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu.

Pred publikom na prepunom stadionu, Dino je priredio emotivnu noć, a poseban trenutak dogodio se pred sam kraj nastupa, kada je odata počast legendarnom Halidu Bešliću. Dok je u pozadini išao instrumental pesme "Ljiljana" pokojnog pevača, na nebu se pojavio prizor koji je mnoge ostavio bez reči - oslikan je lik Halida Bešlića. Za sam kraj koncerta Merlin je ostavio pesmu "Jedan dan". Nakon poslednjih stihova, bez dužeg zadržavanja, odmah je napustio binu. U pratnji