Na hrvatskoj plaži pronađena ešerihija koli: Kupanje se ne preporučuje

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Na hrvatskoj plaži pronađena ešerihija koli: Kupanje se ne preporučuje

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na ostrvu Korčula zabeleženo je kratkotrajno fekalno zagađenje mora zbog povišene koncentracije bakterije ešerihija koli, zbog čega se do daljeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno zagađenje fekalijama potvrđeno je tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije, prenosi Index.hr. "Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrednost za bakteriju ešerihija koli", navode iz Zavoda. Uzimanje uzoraka mora ponavljaće se do prestanka zagađenja, o kojem su obavešteni Inspekcija zaštite prirodne sredine i ostale
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Na plaži u Hrvatskoj otkrivena bakterija Ešerihija koli: Građanima savetovano da izbegavaju kupanje

Na plaži u Hrvatskoj otkrivena bakterija Ešerihija koli: Građanima savetovano da izbegavaju kupanje

IndeksOnline pre 19 minuta
Ešerihija koli u moru kod Korčule, ne preporučuje se kupanje

Ešerihija koli u moru kod Korčule, ne preporučuje se kupanje

Radio 021 pre 1 sat
Na plaži u Korčuli zabranjeno kupanje zbog prisustva bakterije ešerihija koli

Na plaži u Korčuli zabranjeno kupanje zbog prisustva bakterije ešerihija koli

Insajder pre 1 sat
Zagađenje fekalijama u moru na Korčuli: Pronađena ešerihija koli, ne prerporučuje se kupanje

Zagađenje fekalijama u moru na Korčuli: Pronađena ešerihija koli, ne prerporučuje se kupanje

Euronews pre 1 sat
Turisti, oprez! U Hrvatskoj pronađena opasna bakterija: Kupanje se ne preporučuje na ovoj plaži

Turisti, oprez! U Hrvatskoj pronađena opasna bakterija: Kupanje se ne preporučuje na ovoj plaži

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaKorčula

Balkan, najnovije vesti »

Štrbac: Presuda generalu Đukiću političko-pravosudni trofej uoči "Oluje"

Štrbac: Presuda generalu Đukiću političko-pravosudni trofej uoči "Oluje"

RTV pre 14 minuta
Na plaži u Hrvatskoj otkrivena bakterija Ešerihija koli: Građanima savetovano da izbegavaju kupanje

Na plaži u Hrvatskoj otkrivena bakterija Ešerihija koli: Građanima savetovano da izbegavaju kupanje

IndeksOnline pre 19 minuta
Policijska akcija na granici Crne Gore! Mladić (20) pokušao da uđe u zemlju u luksuznom vozilu, odmah je zaustavljen, tada je…

Policijska akcija na granici Crne Gore! Mladić (20) pokušao da uđe u zemlju u luksuznom vozilu, odmah je zaustavljen, tada je usledio šok!

Kurir pre 4 minuta
Ešerihija koli u moru kod Korčule, ne preporučuje se kupanje

Ešerihija koli u moru kod Korčule, ne preporučuje se kupanje

Radio 021 pre 1 sat
Na plaži u Korčuli zabranjeno kupanje zbog prisustva bakterije ešerihija koli

Na plaži u Korčuli zabranjeno kupanje zbog prisustva bakterije ešerihija koli

Insajder pre 1 sat