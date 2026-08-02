Na hrvatskoj plaži pronađena ešerihija koli: Kupanje se ne preporučuje

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na ostrvu Korčula zabeleženo je kratkotrajno fekalno zagađenje mora zbog povišene koncentracije bakterije ešerihija koli, zbog čega se do daljeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno zagađenje fekalijama potvrđeno je tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije, prenosi Index.hr. "Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrednost za bakteriju ešerihija koli", navode iz Zavoda. Uzimanje uzoraka mora ponavljaće se do prestanka zagađenja, o kojem su obavešteni Inspekcija zaštite prirodne sredine i ostale