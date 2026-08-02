Najluđi kraj utakmice u Superligi Srbije: Sudija se spremao da svira kraj, usledila je neviđena greška Zemuna

I druga utakmica Superlige Srbije večeras donela nam je totalnu dramu! I dok je u Partizan pogotkom u 91. minutu izgubio od IMT-a u Humskoj večeras, sa druge strane Radnički iz Niša je u Ubu uspeo da postigne pogodak u 95. minutu i tako osvoji sva tri boda protiv Zemuna! Delovalo je da će ovaj meč ostati bukvalno "zakucan" na 0:0, a sudija se pripremao da svira i kraj utakmice, pošto je susret upravo i produžio za tačno pet minuta. Međutim, usledila je jedna jako