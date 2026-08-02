Oglasio se Danijel Rodrigez nakon što ga je Medić nokautirao za 30 sekundi, bivši zatvorenik ostavio obećanje

Član bande koji je dogurao do UFC-a

Slavila je Beogradska arena zajedno sa Urošem Medićem kraj UFC priredbe u Beogradu, brzinom svetlosti pobedio je Danijela Rodrigeza i nokautom u prvoj rundi zatvorio program petom pobedom za srpske borce. Medić je nakon događaja slavio trijumf sa Aleksandrom Rakićem i srpskim košarkašima, a Amerikanac Rodrigez se oglasio posle borbe. Bio je vidno frustriran, jer je smatrao da je dobro ušao u borbu, a ostavio je i jedno obećanje. - Јeb***, napunio sam ga direktnim