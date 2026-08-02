Oglasio se Danijel Rodrigez nakon što ga je Medić nokautirao za 30 sekundi, bivši zatvorenik ostavio obećanje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Oglasio se Danijel Rodrigez nakon što ga je Medić nokautirao za 30 sekundi, bivši zatvorenik ostavio obećanje

Član bande koji je dogurao do UFC-a

Slavila je Beogradska arena zajedno sa Urošem Medićem kraj UFC priredbe u Beogradu, brzinom svetlosti pobedio je Danijela Rodrigeza i nokautom u prvoj rundi zatvorio program petom pobedom za srpske borce. Medić je nakon događaja slavio trijumf sa Aleksandrom Rakićem i srpskim košarkašima, a Amerikanac Rodrigez se oglasio posle borbe. Bio je vidno frustriran, jer je smatrao da je dobro ušao u borbu, a ostavio je i jedno obećanje. - Јeb***, napunio sam ga direktnim
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sočne psovke, spominjanje zatvora i obećanje! Danijel Rodrigez se oglasio posle brutalnih batina koje je dobio od Uroša…

Sočne psovke, spominjanje zatvora i obećanje! Danijel Rodrigez se oglasio posle brutalnih batina koje je dobio od Uroša Medića: "Znali smo za rizik, ali..."

Kurir pre 29 minuta
Medić se slomio pred arenom: „Ugasili su muziku, a cela dvorana je grmela – moram da nađem taj snimak!“

Medić se slomio pred arenom: „Ugasili su muziku, a cela dvorana je grmela – moram da nađem taj snimak!“

Hot sport pre 1 sat
UFC srušio finansijski rekord Arene: Spektakl u Beogradu doneo gotovo 2,5 miliona dolara!

UFC srušio finansijski rekord Arene: Spektakl u Beogradu doneo gotovo 2,5 miliona dolara!

Hot sport pre 1 sat
Baklje su bile problem: Prvi čovek UFC-a zamerio jednu stvar Srbiji i Beogradu!

Baklje su bile problem: Prvi čovek UFC-a zamerio jednu stvar Srbiji i Beogradu!

Hot sport pre 54 minuta
U Beogradu su srušena dva rekorda u istoriji UFC

U Beogradu su srušena dva rekorda u istoriji UFC

Sport klub pre 54 minuta
Svet gleda i ne veruje: Beograd postavio rekorde u UFC koji će teško biti oboreni!

Svet gleda i ne veruje: Beograd postavio rekorde u UFC koji će teško biti oboreni!

Večernje novosti pre 1 sat
Beograd ispisao UFC istoriju: Čak 12 prekida i deset završenih borbi u prvoj rundi!

Beograd ispisao UFC istoriju: Čak 12 prekida i deset završenih borbi u prvoj rundi!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBeogradska ArenaBorčaMmaUfcuroš medic

Sport, najnovije vesti »

Sočne psovke, spominjanje zatvora i obećanje! Danijel Rodrigez se oglasio posle brutalnih batina koje je dobio od Uroša…

Sočne psovke, spominjanje zatvora i obećanje! Danijel Rodrigez se oglasio posle brutalnih batina koje je dobio od Uroša Medića: "Znali smo za rizik, ali..."

Kurir pre 29 minuta
Hrvati besni zbog srpske pesme: Nikolić slavio u UFC-u, a iz Zagreba traže reakciju organizacije!

Hrvati besni zbog srpske pesme: Nikolić slavio u UFC-u, a iz Zagreba traže reakciju organizacije!

Hot sport pre 24 minuta
Iz Benfike - pravac u Premijer ligu: Bornmut izdvojio 25 miliona za reprezentativca Portugala

Iz Benfike - pravac u Premijer ligu: Bornmut izdvojio 25 miliona za reprezentativca Portugala

Kurir pre 4 minuta
Zvezda igra u Mađarskoj – a tamo otkazane sve utakmice

Zvezda igra u Mađarskoj – a tamo otkazane sve utakmice

Sputnik pre 19 minuta
Provokacija uz poznatu pesmu: Srbin likuje zbog poraza Janičića

Provokacija uz poznatu pesmu: Srbin likuje zbog poraza Janičića

Sport klub pre 19 minuta