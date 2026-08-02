Senidah gost na koncertu Dina Merlina! Uhvatili smo je iza bine, evo šta je radila pred izlazak na scenu

Pevač Dino Merlin večeras je održao i treći uzastopni koncert na stadionu Koševo u Sarajevu, samo dva dana nakon što je prvi nastup izazvao burne reakcije zbog problema sa ulaskom publike i organizacijom.

Uprkos svemu, Merlin je i treće veče pred prepunim stadionom ugostio kolege, a posebnu pažnju privukla je regionalna muzička zvezda Senidah, koja se pojavila kao specijalna gošća. Naša ekipa zatekla ju je iza bine, neposredno pred izlazak na scenu. Pevačica je bila odlično raspoložena, đuskala je uz Merlinove pesme, razgovarala sa članovima organizacije, a nije ni odbila ni fanove koji su želeli zajedničku fotografiju. Veliku pažnju privukao je i njen stajling.