Teška nesreća u Kaluđerici: Prošao kroz stop, pa se zakucao u automobil

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/ 192_rs
Teška nesreća u Kaluđerici: Prošao kroz stop, pa se zakucao u automobil

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na uglu Milana Predića i Slobodana Lale Berberskog u Kaluđerici.

Prema prvim informacijama, stariji vozač u alkoholisanom stanju nije se zaustavio na znak stop nakon čega je na njega bočno naletelo drugo vozilo u kom su bile tri osobe, navodi se na Instagram stranici 192_rs. Vozač koji je izazvao nezgodu prevezen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći, dok se tri osobe iz drugog vozila žale na povrede glave i vrata, ali su svi u svesnom stanju. Uviđaj je u toku. (Telegraf.rs/ 192_rs)
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