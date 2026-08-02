Težak udes na auto-putu Beograd - Novi Sad: Poginuo muškarac

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Težak udes na auto-putu Beograd - Novi Sad: Poginuo muškarac

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u 22.05 časova na auto-putu Beograd - Novi Sad, kada je muškarac starosti 45 godina sleteo sa puta na deonici između Banovaca i Batajnice i poginuo, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Dežurna ekipa je izašla na mesto nesreće i konstatovala da vozač ne daje znake života. U 20.13 časova muškarac starosti 50 godina pao je u autobusu kod Altine i zadobio teške povrede, a u 00.40 sati biciklistkinja stara 30 godina pala je na Brankovom mostu i takođe zadobila teške povrede. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 123 puta, od čega su 23 intervencije obavljene na javnim mestima. Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika i
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