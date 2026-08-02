U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, u nekim mestima i do 40 stepeni
Telegraf pre 32 minuta | Telegraf.rs / Tanjug
U Srbiji u nedelju pretežno sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 28 na jugu Banata, a najvišom dnevnom od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak vetar, istočnih smerova. I u Beogradu u nedelju sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u glavnom gradu će iznositi od 18 do 24, a najviša oko 37 stepeni. (Telegraf.rs / Tanjug)