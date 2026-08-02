Uroš Medić i Aleksandar Rakić slavili ispred svlačionice sa srpskim košarkašima

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Uroš Medić i Aleksandar Rakić slavili ispred svlačionice sa srpskim košarkašima

Spektakularna priredva UFC Fight Night održana je u Beogradu u subotu, a posle pet i po sati programa, srpski borci imaju malo više razloga za zadovoljstvo.

Posebno to važi za Aleksandra Rakića i Uroša Medića. Oni su program faktički zatvorili samdve sjajne pobede, prvi protiv Marćina Tibure iz Poljske nakon kompletne tri runde, a drugi posle svega tridesetak sekundi, nad Danijel Rodrigezom iz SAD tehničkim nokautom. Emotivno su srpski UFC borci godinama unazad doživeli svoje trijumfe, pošto su se borili ispred svoje publike u Beogradskoj areni, a iza kulisa su to proslavili sa košarkašima. Nikola Jović, odnosno Boban
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