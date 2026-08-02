Crna Gora: Helikopteri gase požar na Velestovu kod Cetinja

POŽAR na području Velestova u Katunskoj nahiji na teritoriji opštine Cetinje i danas se intenzivno gasi iz vazduha a u akciji su uključena dva helikoptera Direktorata za zaštitu i spasavanje crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Foto: Tanjug/AP/Giannis Papanikos Kako je saopšteno iz Službe zaštite i spasavanja, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna, prenosi RTCG. Komandir Službe zaštite i spašavanja Miloš Ćrćanović rekao je da se vatra približava kućama Stanojevića, zbog čega je na teren upućena još jedna ekipa vatrogasaca. -Gašenje požara iz vazduha nastavljeno je od ranih jutarnjih časova. Reč je o velikom požaru na veoma nepristupačnom planinskom terenu, pa ga je nemoguće