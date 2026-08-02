Druga medalja za Srbiju u veslanju: Jovana Arsić osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu!

REPREZENTATIVKA Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju u disciplini skif (W1x) na Evropskom prvenstvu, koje se održava u italijanskom Varezeu.

Foto Nikola Skenderija Ona je u finalu zabeležila vreme od sedam minuta, 21 sekunda i 58 stotinki. Zlatna medalja pripala je Britanki Loren Henri (7:15.11), dok je drugo mesto zauzela Litvanka Viktorija Senkute (7:19.22). Ovo je druga medalja za Srbiju na Evropskom prvenstvu u Varezeu, pošto su u subotu do zlata stigli Martin Mačković i Nikolaj Pimenov u disciplini dubl skul. Podsetimo, Jovana Arsić je 2024. godine u ovoj disciplini osvojila zlatnu medalju na