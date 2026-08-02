Srbija deveta u Evropi: "Orlići" pobedili Estoniju na Evropskom prvenstvu

MUŠKA juniorska košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, osvojila je deveto mesto na Evropskom šampionatu u Italiji, pošto je savladala Estoniju rezultatom 77:67 (12:23, 20:15, 19:15, 26:14).

FOTO: FIBA.Basketball "Orlići" na poluvremenu imao zaostatak od šest poena (38:32), ali su u nastavku zaigrali dosta bolje, pre svega u odbrani, napravili su preokret i trijumfom završili turnir. Andrej Bjelić bio je najefikasniji sa 19 poena, Luka Roganović ubacio je 14, a Đorđe Lilić 13 poena. Podsetimo, treće mesto osvojila je Francuska, dok se u finalu sastaju Slovenija i Italija. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i