Turisti, oprez! U Hrvatskoj pronađena opasna bakterija: Kupanje se ne preporučuje na ovoj plaži

NA PLAŽI Bilin žal u Lumbardi na ostrvu Korčula zabeleženo je kratkotrajno fekalno zagađenje mora zbog povišene koncentracije bakterije ešerihija koli, zbog čega se do daljeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija.

Foto: J. Subin Kratkotrajno zagađenje fekalijama potvrđeno je tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije, prenosi Indeks.hr. - Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrednost za bakteriju ešerihija koli - navode iz Zavoda. Uzimanje uzoraka mora ponavljaće se do prestanka zagađenja, o kojem su obavešteni Inspekcija zaštite prirodne