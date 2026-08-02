Dejan Jović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Nastojao sam istaći romane koji nisu bili u lektiri u doba kad sam bio u srednjoj školi. Smatrao sam da su "klasici" već dovoljno pohvaljeni i istaknuti, pa sam se ograničio na one romane koje sam čitao ne zato što je to bilo obavezno, nego po vlastitom izboru

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Dejan Jović je profesor političkih nauka na Fakultetu